О том, что одновременно с вступлением силу «мобилизационного» закона, 18 мая, оборонное ведомство нашей страны планирует запустить э-кабинет военнообязанного, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное замглавы Минобороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатериной Черногоренко для «Радіо Свобода».

По словам Черногоренко, для обновления персональных данных в э-кабинете, гражданину достаточно будет скачать соответствующее мобильное приложение (в App Store или Google Play Market), пройти процесс авторизации, а также заполнить требуемые графы в «анкете»: номер телефона, э-почту и фактическое место проживания. Такие действия позволят ознакомиться сразу со всем спектром предварительно информации из базы военнообязанных «Оберіг» для того, чтобы его можно было «пересмотреть», и понять «какие данные есть по тебе в реестре».

Также, украинцы могут лично обратиться для корректировки своих надлежащих данных как в ТЦК/СП, так и в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Следует отметить, что после внесения персональных данных в этот е-кабинет, ТЦК/СП станут связываться с военнообязанным, даже если подобный процесс обновления сведений осуществлен «из-за границы».

Замглавы Минобороны резюмировала:

Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом, сможет достигать 70-80 процентов, потому что это будет очень удобно.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны отвечали, могут ли уже мобилизованные граждане рассчитывать на добровольный рекрутинг.