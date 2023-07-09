Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Анну Маляр.

Маляр заявляет, что из-за того, что бойцы Вооруженных сил Украины ведут активные наступательные действия на Южном направлении российские оккупанты несут очень серьезные потери. Известно, что в среднем, бойцов вооруженных сил РФ гибнет в 5,3 раза больше чем украинских защитников. Также примечательно, что из-за серьезных потерь на Мелитопольском, Бердянском и других направлениях некоторые подразделения ВС РФ отказываются брать участие в боевых действиях.

«Из-за значительных потерь врага в живой силе на Юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях. Соотношение безвозвратных потерь на Юге – 1 к 5,3. То есть у врага на Юге гибнет военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас» — сообщает представитель Минобороны Украины.

Напомним, ранее Резников рассказал, какой будет Украина после войны.