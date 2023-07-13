В эфире национального телемарафона чиновник заявил, что результат, которого достиг глава государства Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе – это наша победа, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, всем бы хотелось, чтобы вопрос об интеграции нашей страны в Альянс решался как можно скорее и более конкретно, однако Украине предстоит выполнить непростое «домашнее задание».

Данилов заверил, что наша страна будет частью НАТО, а саммит показал, что россияне могут поставить крест на мыслях об империи, которая больше существовать не будет.

Чиновник обратил внимание на декларацию «Большой семерки», которая предусматривает, что Украина будет иметь отдельные соглашения с каждым государством G7 о гарантиях безопасности.

Напомним, экс-глава правительства Британии Борис Джонсон рассказал, как Запад должен действовать в отношении Украины, чтобы обеспечить ее безопасность и победу в войне.