В интервью «24 каналу» советник главы ОПУ признался, что его возмущает, что Вашингтон не опровергает заявление Нарышкина. По мнению Подоляка, соратник Путина, который несет чушь о биолабораториях и боевых насекомых, не вправе рассуждать о будущем нашей страны, информирует «НБН».

Представитель Офиса Зеленского считает, что руководителю Службы внешней разведки государства-террориста нужно говорить о своем будущем, например, о костюмах, которые он будет носить на суде в Гааге.

Чиновник заверил, что глава разведки не должен говорить публично о своих коммуникациях, что предусматривает его профессия. Нытье Нарышкина, как убежден Подоляк, свидетельствует о том, что соратник диктатора боится.

Также советник главы ОПУ рассказал, какие фейки в ближайшее время нужно ожидать от российской пропаганды.