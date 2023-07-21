Как информирует «НБН», в своем видеообращении ко всем представителям местных властей гарант Конституции Украины дал понять, что ремонты брусчатки, а также фонтанов во время полномасштабной войны в стране неуместны.

По его словам, ремонт брусчатки и фонтанов неуместны во время войны. Это все необходимо делать уже после победы Украины над Россией.

Он подчеркнул, что отдельно хотел обратиться ко всем представителям местных властейи в Украине. Во время своего обращения президент заявил что население Украинского государства должно чувствовать, что бюджеты справедливо и правильно используются.

Согласно его словам, каждый понимает, о чем идет речь – брусчаткаа, камень, разные украшения городов, а также фонтаны могут подождать, ведь сначала нужно добиться победы.

Напомним, ранее у Зеленского отреагировали на заявление Шойгу об угрозах атаковать корабли в зерновом коридоре.