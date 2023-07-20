В эфире национального телемарафона представитель Офиса Зеленского выразил уверенность в том, что оккупанты не будут обстреливать иностранные корабли, которые будут направляться в порты Украины, информирует «НБН».

При этом, шантаж страны-агрессора сработал и ни одно государство не решится отправить свои корабли в «зерновой коридор». По словам Подоляка, это говорит о том, что международное сообщество не реагирует на угрозы РФ должным образом.

Советник главы ОПУ отметил, что после заявления Минобороны России о намерении наносить удары по кораблям, которые будут участвовать в «зерновом соглашении», Международный морской суд должен был выдать ордер на арест главы ведомства Сергея Шойгу, что является очевидным ответом на шантаж Москвы.

Напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз выдвинул ультиматум для возвращения РФ к «зерновому договору».