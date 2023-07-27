В интервью Global News украинский лидер заявил, что президент-агрессор обогащается за счет блокирования «зернового соглашения». По словам Зеленского, диктатор и его окружение зарабатывают большие деньги, пока идет война, информирует «НБН».

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что Путин – неадекватный человек с оружием, который радикально настроен на убийство украинцев. Кроме того, диктатору позволяют не уважать международное право.

Гарант объяснил, что срывом «зернового договора» глава Кремля увеличивает цену на российское зерно, которое становится «эксклюзивом на крови».

Зеленский добавил, если для Украины блокирование «зерновой сделки» – это про голод, выживание, социальный хаос, то для президента-агрессора – о деньгах и давлении.

Отметим, что в интервью украинский лидер обратился к главе Бразилии с важным предложением.