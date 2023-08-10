Как информирует «НБН» со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ, именно таким образом ответил на скептический вопрос журналиста Corriere della Sera глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Так, журналист задал Кулебе вопрос:

На это Дмитрий Кулеба ответил:

Помимо того высокопоставленный чиновник добавил, что продвигаться вперед весьма тяжело. Однако, в конечном итоге Украине удастся это сделать.

При этом глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба добавил:

Я вот думаю все о битве при Монте-Кассино. Изначально оюзники были блокированы грозными немецкими позициями. Им потребовалось четыре месяца, чтобы разбить их. Однако, затем они таки смогли освободить столицу Италии. Сейчас у нас ситуация такая же. Есть и летние и зимние окопы. Имею уверенность в том, что нам удастся победить.

Напомним, ранее мы уже писали о потерях оккупантов на Купянском и Бахмутском направлениях в ходе контрнаступления ВСУ.

