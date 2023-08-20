Как информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне», отвечая на вопрос о готовности Украины к территориальным уступкам, президент заявил:

Касательно обмена территориями… Да, мы готовы обменять Белгород на членство в Организации Североатлантического Договора.

При этом украинский лидер добавил, что главным для Украины является освобождение наших территорий. А нашей конкретной миссией является защитить себя. Ведь украинцы – это не россияне, и нам нужна украинская земля.

Напомним, ранее мы писали о заявлении Зеленского относительно контрнаступления ВСУ.