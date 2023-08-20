Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании в воскресенье, 20 августа, Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники не могли начать контрнаступление раньше из-за того, что Украина не имела для этого большого количества необходимой техники и вооружения.

Дословно из заявления президента Зеленского:

Украинские военнослужащие не начинали контрнаступление ранее 2023-го, так как было нечем. Мы имели дефицит танков. В результате могли погибнуть тысячи человек, пройдя один, два, три или пять километров. В итоге поставленная цель, которая нужна нам всем, не была бы достигнута. Ведь это деоккупация, полная деоккупация всей нашей территории. Вот и все. Вот почему мы ждали, пока у нас будут мощности для этого.

Также украинский лидер отметил, что за все это время армия Путина копала окопы и сооружала укрепления.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как глава МИД Украины Кулеба высказался о контрнаступлении ВСУ и о чем глава украинской дипломатии предостерег западных аналитиков.