Во время пресс-конференции с руководителем французского внешнеполитического ведомства в Париже украинский дипломат в очередной раз объяснил, почему Киев не будет идти на переговоры с российским президентом-агрессором, информирует «НБН».

По словам главы МИД Украины, каждый, кто спрашивает о переговорах с кремлевским диктатором, должен спрашивать об этом у господина Пригожина. У главаря «вагнеровцев» был конфликт с российским лидером, с которым он провел успешные переговоры.

Олигарх прекратил конфликт, договорился о гарантиях безопасности, после чего глава Кремля его убил. Кулеба считает, что нет оснований считать, что Путин будет вести себя по-другому в любом другом переговорном процессе.

Отметим, ранее министр заявлял, что Зеленского никогда не увидят за столом переговоров с российским диктатором.