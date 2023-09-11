В интервью политическому аналитику Фариду Закарии для телеканала CNN гарант высказался о масштабной операции ВСУ. Зеленский отметил, что все хотят достичь успеха и счастливого конца, информирует «НБН».

По словам главы государства, контрнаступление украинских войск – это не фильм, который длится полтора часа и не кино со счастливым концом. Президент объяснил, что у украинцев не будет счастливого конца, ведь наша страна потеряла много людей.

Лидер нации добавил, что победа Украины в войне с Российской Федерацией – это единственная вещь, которая может принести освобождение всех территорий нашего государства.

Также в интервью Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо защитникам, чтобы они не делали паузы в контрнаступлении. В частности, президент высказался о сроках получения Киевом дальнобойных ракет ATACMS.