О том, что РФ, вероятно, усилит давление через непризнанное Приднестровье, таким образом дестабилизируя ситуацию в Молдове ради ограничения вывоза украинского зерна логистическими путями, проложенными по западному побережью Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Института изучения войны» (ISW).

В частности, в «Институте изучения войны» располагают сведениями — только за прошлый год, посредством черноморского порта Констанца (Румыния), было отгружено не менее 36 млн метрических тонн зерна, что является «рекордным показателем», из которых около 40 процентов – агропродукция из Украины.

Эксперты ISW добавили — вопреки ослабленному присутствию страны-агрессора в западной зоне акватории Черного моря, Москва может прибегнуть к спецоперациям «под фальшивым флагом» в Приднестровье, как к альтернативному методу удерживания прочих государств подальше от украинского «зернового коридора».

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказывали, какие сложности снижают боеспособность оккупантов в районе Крынок на Херсонщине.