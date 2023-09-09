О том, что дружественная Украине страна, выдвинула ультиматум Еврокомиссии, касающийся импорта нашего зерна, акцентируя в этом неоднозначном обращении на нанесении ущерба польскому сельскохозяйственному рынку, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в официальном X-аккаунте премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
По словам Моравецкого, Польша говорит четкое и однозначное «НЕТ» всем украинским олигархам, намеренным дестабилизировать аграрный рынок этой страны. Премьер-министр Польши подчеркнул, что это «НЕТ», вызвано ожиданием «подрыва и нанесения вреда» как местному сельскохозяйственному рынку, так и потребителям или агропроизводителям.
В частности, польскому правительству гораздо важнее интересы своих сельского хозяйства и экономики, и потому допускать переоткрытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Евросоюза, они не будут.
Ранее мы писали о том, что в ВМС Украины рассказали, на какие «хитрости» идет флот РФ для блокировки гражданских судов с зерном.