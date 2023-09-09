О том, что дружественная Украине страна, выдвинула ультиматум Еврокомиссии, касающийся импорта нашего зерна, акцентируя в этом неоднозначном обращении на нанесении ущерба польскому сельскохозяйственному рынку, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в официальном X-аккаунте премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

По словам Моравецкого, Польша говорит четкое и однозначное «НЕТ» всем украинским олигархам, намеренным дестабилизировать аграрный рынок этой страны. Премьер-министр Польши подчеркнул, что это «НЕТ», вызвано ожиданием «подрыва и нанесения вреда» как местному сельскохозяйственному рынку, так и потребителям или агропроизводителям.

В частности, польскому правительству гораздо важнее интересы своих сельского хозяйства и экономики, и потому допускать переоткрытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Евросоюза, они не будут.

❌Mówimy jednoznacznie i jasno “NIE” wszystkim ukraińskim oligarchom, którzy chcą zdestabilizować polski rynek rolny.



❌Mówimy “NIE” dla rozchwiania i szkodzenia polskiemu rynkowi rolnemu, konsumentom i producentom.



Dla rządu @pisorgpl interes polskiego rolnictwa i gospodarka… pic.twitter.com/OwurswyDfF — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 8, 2023

Ранее мы писали о том, что в ВМС Украины рассказали, на какие «хитрости» идет флот РФ для блокировки гражданских судов с зерном.