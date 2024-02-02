О том, что весной 2022-го года, украинская армия наносила удары по острову Змеиный, используя реактивную систему залпового огня «Ураган», предварительно выведенную в акваторию Черного моря на барже, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную майором Иваном Ижицким (на тот момент командующим реактивно-артиллерийской батареей 35-й бригады морской пехоты), и обнародованную изданием «Думская».

По словам Ижицкого, еще 4-го мая 2022-го года, РСЗО «Ураган» погрузили на водный транспорт, стараясь заранее «прощупать» оборонный потенциал острова Змеиный, таким образом «открыв сезон».

Майор добавил — вопреки тому, что целеуказание удалась привязать к косе, свестись полноценно все равно оказалось сложно, — море слегка, но качало. В частности, ключевой смысл такой задумки был в проверке, «если ли смысл» стрелять из «Урагана» по причине небольшой площади острова.

Впрочем, несмотря на то, что попасть по Змеиному было не слишком просто, не «как в пять копеек», в результате «из 16-ти снарядов — 11-ть прилетели» по острову.

Ранее мы писали о том, как в британской разведке объясняли, что РФ пытается показать возобновлением ударов по острову Змеиный.