Издание Israelhayom пишет, что глава правительства Израиля распорядился принести на переговоры с украинским лидером карту мира. Однако сотрудники консульства привезли в Америку карту 1960-х годов с Советским Союзом, информирует «НБН».

Перед приходом Зеленского на встречу в последний момент подчиненные израильского премьер-министра убрали карту, на которой нет Украины и смогли избежать дипломатического конфуза.

Напомним, что в мае кремлевский диктатор Владимир Путин опозорился псевдоисторическим шоу. Лидер россиян показал карту XVII века, на которой «не заметил» Украину.