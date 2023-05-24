Израильский военный Игаль Левин в своем Telegram-канале обратил внимание на новое псевдоисторическое шоу от российского президента-агрессора. Путин вместе с главой Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным изучили французскую карту XVII века, на которой «не увидели» Украину, информирует «НБН».

Диктатор попытался подкрепить версию Кремля о том, что Украины якобы не было в истории человечества, до того, как большевики создали УССР. Однако на карте присутствует Украина, Крым, который тогда принадлежал крымским татарам, а не Московскому княжеству, а также владения Швеции на нынешней территории российского Санкт-Петербурга.

Поскольку на карте Россия представлена в «урезанном» варианте, Путин и Зорькин подорвали концепцию Москвы об «исконно русских землях», показав Крымский полуостров, обозначенный как территория Малой Татарии.

Ранее Путин цинично «объяснил» вторжение РФ в Украину, заявив об «особом моменте» в российском обществе.