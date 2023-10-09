В интервью изданию Forbes руководитель внешнеполитического ведомства Украины напомнил, что Киев не намерен разговаривать с Москвой, пока Кремль не выведет армию Путина со всех территорий нашей страны, информирует «НБН».

В очередной раз дипломат напомнил, что ни о каких территориальных уступках государству-террористу не может быть и речи, призвав сторонников таких «мирных» предложений даже не думать об этом.

По словам министра, вывод войск Российской Федерации из Украины станет сигналом к тому, что Москва готова к диалогу. Однако, как заверил Кулеба, это не означает автоматического согласия Киева на переговорный процесс. Поскольку Кремль слишком долго обманывал украинцев, Европу и США, ему нельзя верить после первого слова или шага.

Ранее глава МИД объяснил, как российский террор в Харьковской области должен отразиться на предоставлении военной помощи Украине.