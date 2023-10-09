На своей странице в соцсети Х советник главы ОПУ заявил об общем провале глобальной системе безопасности, который начался с российского вторжения в Украину, информирует «НБН».

По словам чиновника, Российская Федерация запустила цепную реакцию развала соглашений, агрессивной модели поведения, которая вводит в ступор политические элиты, усугубляет их нежелание принимать решения, усугубляет их нелогичный страх и отчасти замораживает жесткий коллективный ответ.

Представитель Офиса Зеленского отметил, что государство-террорист втягивает мир в эпоху нестабильности, резкого роста аппетитов террористов в каждом уголке планеты, непринятия международного права.

По мнению Подоляка, пришло время принимать жесткие решения, которые способны исправить катастрофическую ситуацию в глобальной системе безопасности.

Ранее глава государства Владимир Зеленский сравнил террористов ХАМАСа с российскими оккупантами.