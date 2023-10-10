За время полномасштабной войны президент Украины впервые посетил Румынию во вторник, 10 октября, где уже встретился со своим коллегой, информирует «НБН».

Как пишет румынская служба «Радио Свобода», главе государства предстоит встретиться с президентом Сената и временным спикером Палаты депутатов. После гарант должен был выступить в парламенте, однако вскоре стало известно, что мероприятие отменено.

Пресс-служба Палаты депутатов не стала уточнять причины такого решения. Однако журналисты считают, что оно было принято в связи с опасениями попыток румынских политиков с пророссийскими взглядами сорвать выступление главы Украины.

Напомним, Зеленский прокомментировал войну в Израиле. Лидер украинцев сравнил тактику террористов ХАМАСа с действиями российских оккупантов в нашей стране.