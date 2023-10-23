В вечернем видеообращении к украинцам президент упомянул об ударе войск Российской Федерации ракетами С-300 под терминалу «Новой почты» под Харьковом, информирует «НБН».

По словам главы государства, Украина ответит на каждое проявление террора государства-террориста и на обстрел села Коротич на Харьковщине тоже.

Гарант отметил, что страна-агрессор ничем не сломит свободу украинцев и их способность защищать свою независимость и государство.

Напомним, что в результате удара ВС РФ ракетами С-300 по терминалу «Новой почты» в селе Коротич были разрушены помещения склада, уничтожено несколько грузовых авто и прицепов. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, сколько жизней забрал вражеский обстрел и сколько людей получили ранения.