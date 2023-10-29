Как информирует «НБН», об этом украинский лидер заявил в ходе своего очередного обращения к украинскому народу.

Дословно из заявления Зеленского:

В настоящее время проводим подготовку к важным шагам, которые запланированы на первые недели ноября. Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины.

Это и новые оборонные пакеты, развитие наших отношений с Европейским Союзом. Готовим и международные мероприятия, запланированные в Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной.

Кроме того, украинский лидер, комментируя итог встречи по Формуле мира на Мальте, добавил:

Это является правильным сигналом. Что бы в мире ни происходило, главное – это единение ради реальной силы международного права, потому что это – единение ради справедливости для Украины и всех государств и народов, которые могут быть подвергнуты агрессии.

Напомним, ранее мы уже писали о подписании Зеленским важного для вступления Украины в ЕС закона.