В воскресенье, 29 октября, украинский лидер прокомментировал ужасающие кадры из Махачкалы на своей странице в соцсети Х. Президент считает, что поиск израильских граждан на рейсе из Тель-Авива в аэропорту Дагестана – не единичный случай в РФ, информирует «НБН».

Гарант заявил, что в стране-агрессоре существует массовая культура ненависти к другим народам, которую распространяют власти и пропагандисты.

Зеленский напомнил, что за последний год ряд антисемитских заявлений прозвучал из уст руководителя российского МИД Сергея Лаврова. Антисемитские высказывания позволял себе и кремлевский диктатор Владимир Путин. Украинский лидер добавил, что риторика ненависти привычна и для телевидения государства-террориста.

Глава государства отметил, что с началом интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке из Москвы также звучали антисемитские заявления. Он убежден, что ненависть к другим нациям и антисемитизм глубоко укоренились в российском обществе, что побуждает его к террору и агрессии.

Ранее глава государства назвал историческое достижение Украины относительно ЧФ РФ в Крыму.