Руководитель внешнеполитического ведомства в эфире национального телемарафона высказался о подготовке Европейской комиссией отчета по выполнению условий нашим государством для членства в ЕС, информирует «НБН».

По словам дипломата, он не станет раскрывать, какой вывод ожидает украинское руководство от ЕК, однако заверил, что в конце недели будут положительные события.

Министр подчеркнул, что украинские власти сделали все, чтобы переговорный процесс об интеграции страны в Европейский Союз был разблокирован и начался до конца года, при условии отсутствия форс-мажоров.

Ранее глава МИД высказался о введении множественного гражданства в Украине. Дипломат объяснил, с учетом какого ограничения нужно реализовать соответствующую инициативу.