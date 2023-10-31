В комментарии изданию «РБК-Украина» политический эксперт рассказал, что стоит за скандальными заявлениями турецкого президента о войне в Израиле, информирует «НБН».

Эрдоган назвал боевиков ХАМАСа, которые вторглись в Израиль, «группой освободителей» и увидел «логику» в их действиях. В то же время он обвинил Иерусалим в организации зверств в секторе Газа.

Позже во время митинга в поддержку Палестины в Стамбуле турецкий лидер назвал террористов ХАМАСа «братьями», а Израиль – «оккупантом» и «военным преступником».

Фесенко считает, что Эрдоган решил использовать события на Ближнем Востоке в свою пользу. Заявлением о войне между крестом и полумесяцем он напомнил о противостоянии между Западом и мусульманским миром.

По мнению политолога, глава Турции продемонстрировал, что он претендует на роль лидера разъединенного мусульманского мира. В то же время это не означает, что он готов вступить в бой с Западом, Америкой или Израилем.

Эксперт отмечает, что Эрдоган не насколько глуп, чтобы совершать шаги, которые противоречат интересам Анкары. Например, он мог бы перекрыть нефть, которая поступает в Израиль из Азербайджана через территорию его страны, однако не сделал этого.

Фесенко подытожил, что турецкий политик делает пафосные заявления, однако, скорее всего, он продолжит действовать сдержанно, как и большинство других арабских государств.

Напомним, что также Эрдоган отменил свой запланированный визит в Израиль.