В своем Telegram-канале украинский лидер сообщил, что ночью «вторая армия мира» выпустила по нашей стране около четырех десятков дронов-камикадзе, более половины из них были ликвидированы, информирует «НБН».

Президент отметил, что во время атаки силы ПВО работали на территории 10 областей – на Запорожье, Киевщине, Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине, Одесчине, Кировоградщине, Виннитчине, Хмельнитчине и Львовщине.

Глава государства отметил, что, к сожалению, не обошлось без попаданий, предварительно жертв в результате ударов нет. На местах ликвидируются последствия ночной атаки.

Зеленский предупредил украинцев о том, что с приближением зимы россияне будут пытаться нанести больше вреда нашей стране. Гарант пообещал мощный ответ на террор РФ.

Отметим, что украинская ПВО этой ночью сбила 24 «Шахеда» из 40, а также управляемую авиационную ракету Х-59

Ранее глава государства рассказал, какой политической цели должна достичь Украина до конца года.