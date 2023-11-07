Как сообщает «НБН«, об этом сказано в тексте указа главы государства.

В соответствии с нормами статьи 8 Закона Украины «Об обороне Украины», на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю, что в состав Ставки Верховного Главнокомандующего вводится Лупанчук Сергей Константинович — командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего В.Хоренко, — отмечается в указе.

Действие документа начинается со дня его опубликования.

Напомним, что 3 ноября президент Украины указом уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, а также назначил на этот пост Сергея Лупанчука. Он имеет звание полковника. Информация о нем отсутствует в открытом доступе.