В ISW обратили внимание на публикации в росСМИ о президентской кампании главы РФ. Близкие к Кремлю источники утверждают, что лидер россиян не намерен заострять внимание на так называемой «СВО» и будет раскручивать тему, которая поднимает его рейтинг, информирует «НБН».

Путин намерен сделать акцент на критике Запада, поскольку именно после таких выступлений его рейтинг начинает расти. Пропагандисты будут способствовать этой теме, рассказывая россиянам о «трудностях» в странах Запада и «неспособности» Америки поддерживать Украину и Израиль.

Президентская кампания Путина будет направлена на то, чтобы представить его как правителя, который сделал из РФ «остров спокойствия». Глава Кремля будет избегать обсуждения так называемой «спецоперации». Говорить о войне диктатор намерен лишь в свете «серьезных успехов» захватчиков на фронте.

Ранее СМИ рассказали о планах кремлевского диктатора на выборы президента в РФ.