Эксперт аналитического центра «Украинская призма» Александр Краев объяснил, что лидеру американцев важно показать, что Вашингтон сохраняет геополитическое влияние и страна остается флагманом демократического мира, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По его словам, для Байдена внешняя политика является главным козырем, поэтому переговоры с главой КНР он использует для своей предвыборной кампании.

Согласно последним опросам в США, 73% граждан выступают за переговоры с Пекином и почти 80% респондентов хотят, чтобы Белый дом предотвратил военный конфликт.

В то же время политолог Владимир Фесенко отмечает, что активна фаза кампании начнется в 2024 году. Он сомневается, что встреча с Си Цзиньпином может напрямую повлиять на избирательный процесс.

В Пекине считают Байдена рациональным и настроенным на диалог правителем. Поэтому лидер КНР не будет игнорировать возможность заключить какую-либо сделку с ним, учитывая, что в следующем году президентское кресло может занять Дональд Трамп, известный своими антикитайскими настроениями.

Напомним, СМИ узнали дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина.