Во время обращения к студентам Мексики украинский лидер заявил, что события в Украине закончатся миром, однако не миром нашей страны с РФ, поскольку агрессивное государство представляет его по-своему, информирует «НБН».

По словам гаранта, главные принципы завершения «горячей» стадии войны с Россией – восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины, а также прав и свобод людей. Следующая стадия войны – восстановление справедливости.

Зеленский отметил, что Киеву предлагают пойти на уступки, однако Украина продолжит борьбу, так как знает, что этот зверь с политикой ненасытного нацизма не остановится.

Президент добавил, что сегодня не может быть и речи об отношениях со страной-агрессором. В будущем все будет зависеть от того, как РФ закончит войну. Покинут ли оккупанты самостоятельно нашу территорию, будут ли россияне приносить извинения, будет ли восстановлена справедливость путем судебных приговоров.

Напомним, Зеленский высказался о возможном избрании Трампа на пост президента США.