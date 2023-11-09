В интервью на конференции Reuters NEXT украинский лидер сообщил, что защитники продолжат контрнаступательные операции и будут пытаться достичь успехов на фронте как в конце этого года, так и в новом году, информирует «НБН».

Президент сообщил журналистам, что у него есть подробный план боевых действий на ближайшее время с городами и направлениями, по которым продвигаются украинские войска.

Зеленский отметил, что он не может раскрыть его, однако подчеркнул, что у ВСУ есть медленные шаги на востоке и юге. Защитники добились определенных результатов и на Херсонщине, однако и об этом гарант не стал вдаваться в подробности.

Ранее в интервью глава государства прокомментировал контрнаступление армии Украины. Президент рассказал, с какими сложностями на фронте сталкиваются защитники.