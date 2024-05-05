О том, что за каждые 12 месяцев вышеописанного типа работы, размер пенсионного пособия вырастает на 6 процентов или приблизительно на 350 гривен/ежемесячно, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, если пожилая особа решится на такую «отсрочку», то пособие вырастет:

при работе до 5 лет — в среднем на 0,5 процента/ежемесячно;

при работе более 5 месяцев — в среднем на 0,75 процента/ежемесячно.

Таким образом, за каждый полный месяц отложенного выхода на пенсию, пособия поднимется:

за 12 месяцев — на 6 процентов;

за 24 месяца — на 12 процентов;

на 60 месяцев — на 54 процента.

Однако, следует знать — «отсрочка» за неполные отработанные месяцы не учитывается.

Ранее мы писали о том, как в Украине проиндексировали пенсии чернобыльцев и ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС.