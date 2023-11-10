Как информирует «НБН«, об этом идет речь в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Кабмин решил изъять из Государственного реестра недвижимые памятники культурного наследия национального значения памятников русскому писателю Александру Пушкину, большевистскому предводителю Николаю Щорсу и другим российским и советским деятелям», — сказано в сообщении.

В то же время временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев подчеркнул, что сейчас продолжается процесс освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти.

«Местное руководство должно окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики – провести демонтаж и переместить памятники», — рассказал чиновник.

Напомним, ранее в Кабмине озвучили вероятные сроки вступления Украины в ЕС.