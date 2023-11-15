Украинское руководство не впервые обсуждает возможность открытия одного из аэропортов на территории страны еще до окончания боевых действий с войсками Российской Федерации. Глава ОПУ рассказал, что нужно для этого, информирует «НБН» со ссылкой на Hudson Institute.

По словам Ермака, эта зима станет сложной для нашей страны, которой для защиты нужно больше средств противовоздушной обороны. Усиление ПВО станет залогом восстановления Украины и позволит открыть один из гражданских аэропортов еще до окончания войны.

Руководитель Офиса Зеленского отметил, что Киев уже начал работать над этим с партнерами, что является признаком переломного момента в войне против России. Чиновник добавил, что следующий год будет решающим.

Ранее Ермак прокомментировал слова бывшего главы Европейской Комиссии о том, что Украина «очень коррумпированная» и не готова стать членом Евросоюза.