Заявление президента Турции, как пишет «НБН», было приведено турецким информационным агентством Anadolu.

Так, президент Турции после визита в Берлин отметил:

Весь мир Запада, крестоносная империалистическая структура вместе. К огромному сожалению, я сегодня увидел это во время своего визита в Германию. Также это я увидел и в самом президенте Франке-Вальтере Штайнмайере .

Он обратился с призывом к Берлину, чтобы власти ФРГ способствовали освобождению «10 000 заложников, которые находятся в руках Израиля».

Напоследок он добавил:

Германия, сделайте шаг для их выдачи, а мы приложим усилия в отношении тех, кто находится в руках ХАМАС.

Напомним, ранее Эрдоган обвинил Израиль в том, что он хочет уничтожить Газу.