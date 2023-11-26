Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении народного депутат ВРУ Ярослава Железняк в Телеграм.

Он написал сообщение следующего характера:

Уже скажу официально, что Виталий Данилов из фракции «Батьківщина» слагает мандат.

Также Железняк добавил, что Данилов смог пройти в Раду по общему округу. Как следствие, в Раду зайдет следующий коллега по списку.

Напоследок он добавил, что не знает, по какой причине Данилов принял такое решение.

Напомним, ранее стало известно, что НАБУ разыскивает экс-депутата Логвинского.