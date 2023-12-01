Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Гончаренко написал, что вчера Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере Украины. Что бы это могло значить?, — задался вопросом парламентарий.

И тут же Гончаренко предупредил украинцев о следующем:

Все это означает, что мы переходим в оборону. А значит, следующим ходом будет ход именно от России. Захватчики пойдут в наступление, а мы будем обороняться.

В это же время депутат написал, что он хотел бы всем напомнить о том, что сейчас в Украине война, и она весьма сложная. А всем, кто уже расслабился, как добавил политик, всем, кто думает, что на той стороне «чмобики и дураки» — нет.

Если Россия не была второй армией в мире до 24 февраля, то уже сейчас они развиваются невероятными темпами. Мы не проиграем. Но в той ситуации, которая сложилась сейчас, ресурсы – это все. И поэтому главное задание для нас – сохранить наши и уничтожить как можно вражеских ресурсов, — подытожил политик.

Напомним, ранее Гончаренко рассказал, на какую дату Зеленский планировал проведение выборов президента в Украине.