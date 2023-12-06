Украинский лидер записал видеообращение, направляясь к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого собора, в котором поздравил защитников и защитниц с их профессиональным праздником. Также гарант обратился к украинцам, призвав их помнить подвиг наших военных, и не опускать руки, информирует «НБН».

По словам президента, наша страна выстояла благодаря несокрушимым ВСУ и сегодня он идет по Киеву, а не губернии в составе «империи» оккупантов. Лидер нации напомнил, что позади 9 лет и 651 день войны, однако впереди Украину ожидает победа.

«Дойдем до наших границ, до наших людей, до нашего мира», – пообещал лидер украинцев.

Зеленский отметил, что к тем, кто вел себя хорошо, придет Николай Чудотворец, а к тем, кто вел себя как ничтожество – придут творцы справедливости, украинские воины.

Напомним, стали известны причины отмены выступления Зеленского перед американскими сенаторами.