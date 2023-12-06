В эфире американского телеканала FoxNews глава украинского оборонного ведомства заявил, что слова киевского мэра об «авторитаризме» в нашей стране свидетельствуют о начале политического сезона, информирует «НБН».

Также Умеров похвалил украинского лидера Владимира Зеленского. По словам министра, глава государства является смелым и дальновидным человеком. Зеленский после начала полномасштабной войны не сбежал за границу, а остался на родине и продолжает борьбу.

Напомним, что в субботу, 2 декабря, городской глава Киева в комментарии немецкому журналу Der Spiegel заявил, что наша страна якобы движется к авторитаризму. По мнению Кличко, Украина может стать похожа на Российскую Федерацию, где «все зависит от прихоти одного человека».

Ранее глава Украины сделал новое заявление о президентских выборах в следующем году. Глава государства заверил, что он готов провести голосование, однако украинцы считают это опасным и бессмысленным.