В интервью агентству Associated Press гарант высказался о выборах в Украине в период боевых действий с Российской Федерацией. По его словам, война сделала невозможным проведение избирательного процесса, информирует «НБН».

Украинский лидер заверил, что он готов провести голосование, однако большинство граждан Украины выступают против проведения выборов во время войны, считая избирательный процесс бессмысленным и опасным.

По словам главы государства, нет слов, чтобы описать, насколько сложной является работа по организации выборов, при этом он не представляет, как в это непростое для страны время он покинет свой пост. Зеленский считает, что такой шаг был бы неправильным, несправедливым и демотивирующим.

Также в интервью гарант рассказал, что недоволен результатами контрнаступления ВСУ. Президент объяснил, что помешало украинским защитникам успешно провести масштабную военную операцию.