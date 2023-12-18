Эксперты ISW проанализировали интервью диктатора пропагандистскому телеканалу «Россия 1» 17 декабря, в ходе которого он угрожал Финляндии и одновременно уверял, что у Москвы якобы нет захватнических планов на страны Альянса, информирует «НБН».

По словам американских аналитиков, заявления главы Кремля о «мирных намерениях» в отношении государств-членов НАТО выглядят пустыми на фоне того, что он и другие представители российской власти в последнее время говорили в адрес стран организации.

Отмечается, что военный преступник пытался опровергнуть предупреждение американского лидера Джо Байдена 6 декабря о вторжении россиян в государство Альянса, если они не потерпят поражение в Украине.

Путин заявил, что у РФ «нет никаких причин» воевать со странами-членами блока и Москва якобы заинтересована развивать с ними отношения, пытаясь представить военную угрозу России государствам Организации Североатлантического договора как воображаемую.

Однако в ISW убеждены, что в случае поражения Украины в войне с РФ Кремль может развернуть свои силы до границы Альянса от Черного моря до Северного Ледовитого океана.

Ранее американские аналитики объяснили, зачем Путин завысил численность оккупационных войск в Украине.