В комментарии «Укринформу» представитель внешнеполитического ведомства, говоря о критике вероятной интеграции Украины в Евросоюз главой Турции, отметила, что она бы не высказывала скепсис в этом вопросе, информирует «НБН».

Джапарова объяснила, что каждый политический лидер находится в своей политической парадигме и посылает соответствующие месседжи и сигналы. Несмотря на это, она призвала смотреть на конкретный результат – вопреки позиции некоторых стран Украина получила возможность начать переговоры по членству в ЕС.

Первый заместитель министра иностранных дел отметила, что большинство государств Европы поддерживают нашу страну на пути в организацию и понимают, с какими проблемами и вызовами ей придется столкнуться.

Представитель МИД добавила, что есть политические конъюнктурные вещи, к которым можно относиться неоднозначно, однако стоит смотреть на факты – Киев начал переговорный процесс по интеграции Украины в Евросоюз, во что мало кто верил.

Напомним, после визита в Венгрию Эрдоган заявил, что Украину на пути к членству в Евросоюз постигнет судьба Турции. Президент обвинил ЕС в том, что его страна стоит «у дверей» организации более 10 лет.