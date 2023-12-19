Во время общения с представителями СМИ турецкий лидер заявил, что ЕС в будущем нужно «тщательно оценивать» позицию Анкары, отметив, что ошибочно заставлять его страну годами ждать «у дверей» организации из-за «политических препятствий».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Reuters и турецкое агентство Anadolu.

Глава государства заявил, что Турция якобы достигла полноправного членства в ЕС, о чем свидетельствует ее экономический и стратегический потенциал. Эрдоган подчеркнул, что сейчас Евросоюз «должен отказаться от этой ошибки» и принять его страну, которая с 2005 года является кандидатом в члены ЕС, в объединение государств.

Политику не понравилось, что на саммите европейские лидеры дали «зеленый свет» евроинтеграционным усилиям Украины и Молдовы. Президент отметил, что предоставление статуса кандидата этим странам, которые «не являются Турцией», не означает, что они присоединятся к организации.

«Они тоже застопорятся», — убежден Эрдоган.

Ранее пригрозил «нажать на тормоза» в процессе интеграции Украины в Евросоюз глава правительства Венгрии Виктор Орбан.