Во вторник, 2 января, украинский лидер сообщил, что более 500 спасателей ГСЧС, сотрудники коммунальных служб, полицейские, энергетики продолжают ликвидировать последствия ракетных обстрелов Харькова, Киевской области и столицы.

По словам президента, на данный момент известно о 4 погибших и 92 раненых в результате ракетной атаки ВС РФ, информирует «НБН».

Глава государства отметил, что третий день силы противовоздушной обороны выполняют невероятную работу. Зеленский сообщил, что с 31 декабря «вторая армия мира» выпустила по нашей стране около 170 дронов-камикадзе «Шахед» и десятки ракет, большую часть из которых оккупанты направили на гражданские объекты.

Украинский лидер поблагодарил западных союзников за усиление нашей ПВО, отметив, что в этом году Киев продолжит работу по укреплению воздушного щита. Президент заявил, что РФ должна ощутить последствия своих террористических действий.

Ранее Зеленский прокомментировал сигналы Москвы о готовности к переговорам с Киевом о завершении боевых действий.