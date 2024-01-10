В ходе пресс-конференции с главой Литвы украинский лидер заявил, что партнеры Киева не требуют соглашаться на сценарий «замораживания» боевых действий, однако есть «разные голоса» на Западе, которых цитируют СМИ, информирует «НБН».

Зеленский призвал обратить внимание на риторику кремлевского диктатора Владимира Путина, который дает понять, что он не собирается останавливаться и по-прежнему намерен захватить Украину полностью. Президент отметил, что иногда неуверенность партнеров в вопросе предоставления нашей стране финансовой и военной помощи придает сил и храбрости главе РФ, поэтому нельзя затягивать с их решением.

Глава государства напомнил, что в случае поражения Украины в войне следующими жертвами российских «освободителей» могут стать другие европейские страны, в частности Молдова, Латвия, Литва и Эстония. Гарант отметил, что в РФ заговорили также о Финляндии и Узбекистане.

Зеленский добавил, что лидер россиян не закончит это, пока Украина и Европа общими усилиями «не закончит его».

Ранее украинский лидер объяснил, зачем Москва сигнализирует о готовности к переговорам с Киевом.