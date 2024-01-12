На своей странице в соцсети Х представитель Офиса Зеленского, комментируя атаки хуситов на корабли в Красном море, отметил, что глобальная нестабильность растет и в разных частях планеты подобного беззакония становится больше, информирует «НБН».

Советник главы ОПУ пишет, что РФ демонстративно разрушила всю архитектуру глобальной безопасности, начав полномасштабное вторжение в Украину. Россияне дали понять всем агрессивным режимам, что можно безнаказанно атаковать, разрушать и убивать.

Чиновник напомнил, что часто Кремль выступает спонсором и консультантом для большого количества эскалаций в разных регионах. Москва имеет цель – перенасытить демократические государства конфликтами, отвлекая их от помощи нашей стране, которая борется против российских захватчиков.

Подоляк убежден, что вернуть глобальную стабильность, мир и предсказуемость можно лишь после поражения РФ в войне и краха режима кремлевского диктатора. В противном случае все другие решения продолжат способствовать разрушительным процессам.

Напомним, экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала две иллюзии относительно войны, от которых нужно избавиться западным странам.