Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», военно-промышленный комплекс (ВПК) на территории страны-агрессора Российской Федерации работает исключительно благодаря теневым связям с ведущими государствами мира.

Дословно из заявления Зеленского:

Украинское государство весьма рассчитывает на поддержку со стороны Швейцарии в глобальной работе для блокирования всех схем обхода санкций. В настоящее время мы наблюдаем, как ракеты РФ, которыми они терроризируют наши города, а также все остальное использующееся ими оружие, работа ВПК базируется на теневых связях с ведущими странами мира. В каждой ракете России есть десятки компонентов, которые были созданы другими странами, в том числе и европейскими.

Согласно словам украинского лидера, если бы у России не было бы доступа до такой электронно-компонентной базы российский террор стал бы гораздо меньшим, ведь ракеты, ведь и само производство ракет замедлилось бы.

Зеленский отметил, что контроль за таким особым видом экспорта имеет в действительности глобальное значение. Верховный главнокомандующий ВСУ пригласил Швейцарию к активной работе со всеми партнерами и международной санкционной группой по давлению на РФ для блокирования ее террористического потенциала.

Напомним, ранее мы уже писали о реальном политическом рейтинге Путина в России.