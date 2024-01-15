Яковенко напомнил, что в нацистской Германии было бессмысленно задавать вопросы о популярности Гитлера или в Советском Союзе интересоваться народной поддержкой Сталина, поскольку в тоталитарном государстве нет объективной социологии. Поэтому не стоит доверять опросам об уровне доверия к президенту-агрессору в РФ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам социолога, выводы о реальном рейтинге кремлевского диктатора можно сделать только по косвенным признакам. Эксперт отмечает, что 80% россиян живут в режиме полного политического безразличия, поэтому поддержка главы государства составляет где-то около 20% — это его «ядерный» электорат.

Оппозиционер считает, что граждане страны-агрессора не интересуются политикой, поскольку они никогда не знали реальных выборов, ведь на протяжении столетий у российского народа отсутствовала субъектность.

Напомним, у Буданова рассказали о покушениях на Путина. Представитель ГУР МОУ раскрыл, кто является главной угрозой для президента-агрессора.