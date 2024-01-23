В эфире национального телемарафона глава внешнеполитического ведомства рассказал, что закон о множественном гражданстве не позволит военнообязанным покидать Украину во время войны, информирует «НБН».

Кулеба заверил, что этот вопрос уже урегулировали. По словам дипломата, у человека есть долг служения и защиты своей родной страны, который предусмотрен Конституцией. Высший нормативный правовой акт Украины регламентирует и выполнение воинского долга, и финансовые обязательства перед государством.

Руководитель МИД добавил, что введение института множественного гражданства – практика многих государств, так что в этом случае Киев «не придумал велосипед».

Напомним, в октябре прошлого года министр поддержал инициативу введения множественного гражданства в нашей стране. Кулеба объяснил, что этот закон поможет украинцам, которые находятся за границей, сохранить связь со своей родиной.