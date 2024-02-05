Мэр столицы в своем Telegram-канале присоединился к обсуждению возможного увольнения Залужного. По словам Кличко, украинцы в напряжении ждут чем закончится ситуация с планами президента заменить главкома ВСУ, информирует «НБН».

Чиновник считает, что именно во многом благодаря Залужному граждане по-настоящему поверили в Вооруженные силы Украины. Глава Киева отметил, что сейчас политика может перевесить здравый смысл и интересы страны. Он отметил, что этот момент не зависит от военачальника.

Мэр столицы надеется, что руководство страны понимает всю серьезность свои решений и полноту своей ответственности. Кличко считает, что украинцы не уверены в том, что смена командования ВСУ будет иметь положительный результат, что власти должны принимать во внимание.

Чиновник призвал прекратить политическую борьбу и интриги, чтобы не подрывать единство в стране и слаженность армии.

Напомним, СМИ сообщили, что в ОПУ также обсуждают увольнение начальника Генштаба ВСУ.